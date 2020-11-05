Не ждите появления зубной боли. Посещайте стоматолога в профилактических целях. Но как часто?

В Великобритании сложилась традиция приглашать на профилактический осмотр к стоматологу в среднем раз в шесть месяцев. "Несомненно, что вреда от таких частых посещений специалистов нет, - считают британские ученые. - Но это наносит ущерб здравоохранению в финансовом плане, увеличивая ненужные траты без явного улучшения здоровья населения".

Это не относится к людям с выраженными заболеваниями полости рта и зубов, а также к детям. Для других, - считают британские врачи, - увеличить интервал посещения стоматолога можно без опасения за состояние здоровья зубов. Такую рекомендацию специалисты дают на основании проведенного ими исследования.

"Наше исследование показало, что сложившаяся практика с шестимесячным интервалом посещения стоматолога не сказывается положительно на состоянии зубов пациентов, - утверждает руководитель исследования, сотрудник Школы дантистов Стоматологической больницы Данди Патрик Фи. - При отсутствии выраженной патологии оптимальным является посещение врача с целью профилактики не чаще одного раза в 2 года".

По мнению Фи, проведенное исследование приобретает особую ценность в условиях пандемии коронавируса, поскольку, "несмотря на ограниченный доступ населения к стоматологам, врачи могут спокойно увеличивать интервал посещения без опасения за состояние здоровья зубов своих подопечных".

Стоматологи всего мира давно дискутируют на тему о частоте профилактических осмотров, склоняясь к мысли о посещении врача не реже одного раза в полгода. А Британский национальный институт здравоохранения рекомендует интервал осмотров от 3 до 24 месяцев.

Как говорят стоматологи: хорошо смеется тот, у кого тридцать два зуба.