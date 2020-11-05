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05.11.2020 12:41
Рубрика: Власть

Правительство подготовило пакет эффективных поправок в проект бюджета

Текст: Владимир Кузьмин
Подготовленные правительством поправки в проект федерального бюджета на 2021-2023 годы будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ прошел первое чтение в Государственной Думе и сейчас готовится ко второму.
Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Пакет изменений, подчеркнул Мишустин на заседании кабмина, точнее настроит бюджет на решение текущих и перспективных задач. Он учитывает замечания, прозвучавшие в рамках нулевого чтения и рассмотрения в Думе, распределяет часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать, расставляет акценты на социально значимых задачах. "Среди них финансирование кредитной программы по поддержке занятости, снижение средней ставки по ипотеке, - перечислил премьер. - Ряд изменений касается сферы здравоохранения: будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга". Несколько решений направлены на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Мишустин рассказал о новых межбюджетных отношениях

Уточняется проект в части межбюджетных трансфертов, что позволит регионам оперативно сверстать свои бюджеты, точно зная, на какие суммы поддержки из федеральной казны они смогут рассчитывать. "Это средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, организацию горячего питания в школах, оплату классного руководства и ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет", - подчеркнул глава правительства.

"Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, - заявил Михаил Мишустин. - Получатели средств смогут сразу ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений".

При этом общий объем расходов и доходов бюджета, которые уже утверждены, останется неизменным, указал премьер-министр.

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