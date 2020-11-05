Премьеры РФ и Беларуси обсудили сотрудничество двух стран и коронавирус

Глава российского кабмина Михаил Мишустин пообщался по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Темой разговора двух премьеров стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран и ситуация с распространением COVID-19.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово- экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру, - уточнили в пресс-службе. - Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции".