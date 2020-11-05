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05.11.2020 17:13
Рубрика: Спорт

Президент УЕФА обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть правила игры рукой

Текст: Максим Домчев

Глава Союза европейской футбольной ассоциации Александер Чеферин обратился к президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть трактовку правил игры рукой.

Фото: РИА Новости
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В последнее время трактовка правил игры, касающихся игры рукой, не раз претерпевали изменения и порой простому болельщику, да и самим футболистам не было понятно, что является нарушением, а что нет. И система видеопомощи рефери в этой ситуации не всегда дает ответы на все вопросы. Именно поэтому глава УЕФА Чеферин решил обратиться к президенту ФИФА Инфантино с просьбой внести изменения, которые помогут судьям понять, была ли игра рукой умышленной или нет.

"Попытка четко определить случаи, когда игра рукой является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей формулировке фиксации рук с некоторыми поправками, - это вариант, который следует рассмотреть. Довольно часто происходит так, что мяч случайно попадает в руки игроков. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться. Это поможет избежать разбивки игры на отдельные эпизоды и не позволит подобным ситуациям определять результаты матчей. Использование VAR во многих соревнованиях просто обострило проблему и привело к противоречивым результатам", - цитирует "Матч ТВ" письмо Чеферина.

Глава УЕФА уверен, что руки футболистам необходимы для ведения борьбы, активных действий и для того, чтобы избежать травм. И сейчас обороняющимся приходится действовать неестественно, чтобы избежать контакта мяча с рукой, что дает преимущество атаке, поскольку часто назначаются пенальти.

Чеферин рассчитывает, что эти изменения удастся внести уже в ноябре, когда состоится заседание Международного совета футбольных ассоциаций.

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