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05.11.2020 17:46
Рубрика: Экономика

К баррелю!

Придется ли ОПЕК+ еще больше сокращать добычу нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Введение повторных карантинов разной степени строгости во многих странах мира все сильнее подтачивает надежды на восстановление, пусть даже медленное, спроса на нефть и нефтепродукты в ближайшей перспективе. Сомнения стали вызывать не только сроки возвращения их потребления на докризисный уровень, но и достаточность уже запланированных усилий ОПЕК+ для удержания стабильности на рынке в период второй волны пандемии.
Фото: REUTERS/PA Images Фото: REUTERS/PA Images
Фото: REUTERS/PA Images

О возможности усиления сокращения добычи нефти из-за низкого спроса первой сообщила со ссылкой на источники в ОПЕК газета The Wall Street Journal. В Минэнерго России тему пока комментировать не готовы, но ранее глава ведомства Александр Новак говорил, что для принятия окончательного решения нужно будет посмотреть, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке в течение ноября.

В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов

Сдержанность участников ОПЕК+ объяснить просто - скачки котировок барреля можно было бы сгладить ранними заявлениями, например, о продлении действующих условий сокращения в 7,7 млн баррелей в сутки на три месяца 2021 года, но помимо пандемии рынок дестабилизирован неопределенностью с выборами в США, которая к концу ноября будет снята. К этому сроку также будет лучше видно, до каких объемов дорастет добыча в Ливии, составляющая уже 800 тысяч баррелей в сутки. Фактически к декабрю непредсказуемым для нефтяного рынка останется только коронавирус - враг уже старый, хотя от этого и не менее опасный. Вот тогда и можно будет разыгрывать козырные карты.

"В настоящий момент однозначно прогнозировать масштабы и продолжительность второй волны затруднительно, однако предпринимаемые уже сейчас карантинные меры в ряде крупнейших экономик мира позволяют сделать вывод об ожидаемом замедлении экономической активности и, как следствие, возможном сокращении спроса на нефть и нефтепродукты", - говорит директор департамента консалтинга "Делойт", СНГ Павел Евтеев. В ответ на это участники сделки ОПЕК+ будут вынуждены искать механизмы достижения оптимального баланса спроса и предложения - как минимум сохраняя квоты на текущем уровне, не исключаю, что существующий план будет пересмотрен, и квота сокращения с 1 января 2021 года может быть увеличена, считает он.

Самое простое решение не снижать объем сокращения добычи с января 2021 года. Но если спрос на нефть начнет падать с сегодняшних значений, то возможно и возвращение к максимальному уровню сокращения в 9,7 млн баррелей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти

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