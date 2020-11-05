Приняты решения по 97 домам обманутых дольщиков

Решения, касающиеся 8 тысяч обманутых дольщиков, принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Совет, проходивший под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, рассмотрел вопросы восстановления прав пострадавших граждан из 18 регионов. "Мы провели один из самых крупных по результатам Наблюдательный совет", - отметил Хуснуллин.

Принятые решения касаются 8 000 человек, вложивших средства в строительство 97 домов. Дольщики 26 домов получат компенсации, 71 дом будет достроен, сообщил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. "Мы делаем все возможное, учитывая безопасность строительства, для принятия решения о завершении строительства, но если наши специалисты выявляют возможные риски, мы принимаем решение о выплате компенсации и выплачиваем деньги в соответствии с рыночной стоимостью квадратного метра, чтобы гражданин мог получить их и сразу же вложить в проекты добросовестных застройщиков", - сказал Тимофеев. Всего с помощью механизмов Фонда восстановлены права почти 40 тысяч дольщиков, добавил он.

Принятые на последнем заседании совета решения касаются 26 домов в Башкортостане, 25 домов в Московской области, 13 домов в Пермском крае, 8 домов в Челябинской области, 5 домов в Ленинградской области. В Краснодарском крае, Новосибирской области будут решены проблемы дольщиков 6 домов (по 3 в каждом регионе), приняты решения по 2 домам (в каждом регионе) в Ульяновской, Ростовской, Волгоградской областях, по одному дому в Ярославской, Костромской, Тамбовской, Калининградской, Липецкой, Архангельской, Рязанской и Свердловской областях.