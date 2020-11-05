Путин и Курц обсудили борьбу с терроризмом и вакцину от коронавируса

Канцлер Австрии позвонил президенту России Владимиру Путину. Себастиан Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу республики в связи с жестоким терактом в Вене, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Путин и Курц также обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, в том числе с использованием вакцин.

Помимо этого канцлер отметил важность развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере.

"Подтверждена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации", - сообщили в Кремле.