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05.11.2020 21:02
Рубрика: Власть

Путин наградил посмертно дворника-героя и отважную школьницу

Текст: Кира Латухина

Медалью "За спасение погибавших" президент наградил посмертно курскую школьницу Катю Немцеву и дворника из Еврейской автономной области Станислава Фальбийчука.

На Кубани мужчина спас двоих детей и их мать из горящего дома

Девочка пыталась спасти подругу, провалившуюся под лед, но не хватило сил. Дети гуляли по замерзшей речке и попали в место, где лед был очень тонкий, не больше двух сантиметров. Обе школьницы погибли.

Грузовик с рабочими, в числе которых был и дворник Фальбийчук, проезжал мимо карьера, где тонули две школьницы, и заглох. Пока машину чинили, мужчина услышал крики и бросился на помощь. Фальбийчук вытащил одну из тонувших, но, когда поплыл за второй, сам ушел под воду. Девочку удалось поднять на берег, а отважный спасатель погиб.

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