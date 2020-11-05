Путин наградил Скворцову и Вертинскую

Орденом Пирогова президент наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Награда присуждена "за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд".

Артистка Анастасия Вертинская отмечена орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Такие же награды получили спецпредставитель президента по делам ШОС, советник главы МИД Бахтиер Хакимов и ректор МАИ Михаил Погосян.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена гендиректор АСИ Светлана Чупшева - за активное участие в работе по улучшению инвестклимата.

Еще глава государства присвоил почетные звания и наградил семьи орденом "Родительская слава". Ряд иностранных граждан получили высокие награды за привлечение инвестиций, вклад в укрепление дружбы и благотворительность.