Новости

В Кремле заявили о проработке планов Минска купить месторождение нефти 13:06
Лукашенко назвал временным решение о закрытии границ 13:05
В Кремле назвали минусы неопределенности итогов выборов в США 12:56
В январе начнется строительство велотерренкура на Северном Кавказе 12:56
В Минздраве назвали температуру и процент наличия симптомов COVID-19 12:50
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу 12:41
Военные выбрали самую красивую девушку в своих рядах 12:40
Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить контакты с кошками и собаками 12:31
Мошенники в Москве покупали сотовые телефоны за фальшивые деньги 12:27
Франция экстрадирует в Испанию бывшего главаря ЭТА 12:21
Курс доллара опустился ниже 78 рублей 12:11
В Подмосковье женщина организовала убийство своего отца 12:07
В Карелии пожилым людям разрешили ходить в магазины три раза в неделю 12:07
Работники соцучреждений получили за пандемию доплаты на 13,4 млрд руб 12:06
Соцопрос: Каждый седьмой россиянин готов взять образовательный кредит 12:05
Москвичи раскупили рекордное количество квартир в новостройках 11:59
В Госдуме предложили пускать на пляжи с питомцами 11:52
У 95% заразившихся инкубационный период коронавируса длится 2-6 дней 11:51
100-летнюю историю РАМТ расскажут на мультимедийной выставке 11:46
Умерла актриса из "Титаника" и "Назад в будущее" Эльза Рэйвен 11:43
В "Почте России" назначен новый руководитель международного бизнеса 11:41
В Крыму временно запретили торжественную регистрацию браков 11:30
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков 11:20
В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета 11:05
В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 12:06
Рубрика: Экономика

Работники соцучреждений получили за пандемию доплаты на 13,4 млрд руб

Текст: Алексей Дуэль
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Дополнительные выплаты, которые положены сотрудникам стационарных социальных учреждений за работу в период пандемии COVID-19, составили 13,4 млрд рублей, всего было произведено более 467 тыс. таких выплат. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин выделил 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам

"Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены, - объяснили в ведомстве. - Врачам произведено около 5 тыс. выплат; работникам среднего медицинского персонала - 82 тыс. выплат; социальным и педагогическим работникам - порядка 76 тыс. выплат; работникам младшего медперсонала - 164 тыс. выплат; техническим работникам - 139 тыс. выплат".

Врачи, работающие с обитателями стационарных соцучреждений, получают доплату по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если среди их подопечных оказались заболевшие коронавирусом, то сумма увеличивается до 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей или, в случае контакта с заболевшим COVID-19, 35 тыс. рублей за смену. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей или 20 тыс. рублей за смену, технический персонал - по 10 тыс. рублей или 15 тыс. рублей, напоминает Минтруд.

"Выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда в карантине продлены до 15 ноября, - сообщили в ведомстве. - Для этого дополнительно направлено 2,8 млрд рублей. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд рублей".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения