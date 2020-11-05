Работники соцучреждений получили за пандемию доплаты на 13,4 млрд руб

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Дополнительные выплаты, которые положены сотрудникам стационарных социальных учреждений за работу в период пандемии COVID-19, составили 13,4 млрд рублей, всего было произведено более 467 тыс. таких выплат. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены, - объяснили в ведомстве. - Врачам произведено около 5 тыс. выплат; работникам среднего медицинского персонала - 82 тыс. выплат; социальным и педагогическим работникам - порядка 76 тыс. выплат; работникам младшего медперсонала - 164 тыс. выплат; техническим работникам - 139 тыс. выплат".

Врачи, работающие с обитателями стационарных соцучреждений, получают доплату по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если среди их подопечных оказались заболевшие коронавирусом, то сумма увеличивается до 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей или, в случае контакта с заболевшим COVID-19, 35 тыс. рублей за смену. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей или 20 тыс. рублей за смену, технический персонал - по 10 тыс. рублей или 15 тыс. рублей, напоминает Минтруд.

"Выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда в карантине продлены до 15 ноября, - сообщили в ведомстве. - Для этого дополнительно направлено 2,8 млрд рублей. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд рублей".