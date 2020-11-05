Пойман таинственный мощный радиосигнал из Млечного Пути

Астрономы зафиксировали чрезвычайно мощную и быструю радиовспышку, источник которой находился в нашей галактике. Подобный сигнал, исходящий из Млечного Пути, пойман впервые.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Макгилла (Канада). Открытие совершила международная команда астрономов. Речь идет о быстрых радиовсплесках (Fast Radio Burst, FRB), природа которых для ученых пока остается загадкой.

Первые такие сигналы были зафиксированы еще 13 лет назад. В 2020 году ученые впервые сумели доказать, что некоторые из таких сигналов являются цикличными - они повторяются через определенные промежутки времени.

Новое исследование доказывает, что источником некоторых FRB могут быть магнетары - невероятно плотные нейтронные звезды, масса которых в 1,5 раза больше массы нашего Солнца. Как следует из сообщения, 28 апреля 2020 года группа из примерно 50 исследователей в рамках канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) и американского радиообзора неба STARE2 зарегистрировала необычно интенсивный радиовсплеск. Он исходил от соседнего магнетара SGR 1935 + 2154, расположенного в Млечном Пути.

Это первый подобный сигнал, источник которого находится в нашей галактике. Более того, похоже, он стал самым мощным в истории наблюдений. Исследователи пишут, что его интенсивность была в 3000 раз больше, чем у любого магнетара, измеренного до сих пор. Кстати, это событие получило обозначение FRB 200428.

"Мы подсчитали, что такой же интенсивный всплеск, исходящий из другой галактики, будет неотличим от некоторых быстрых радиовсплесков, - говорит соавтор исследования Прагья Чавла. - Это придает вес теории о том, что магнетары являются источником, по крайней мере, некоторых FRB".

Впрочем, существуют и альтернативные гипотезы. Дело в том, что поначалу таинственные сигналы FRB астрономы считали единичными событиями. Однако последующие наблюдения доказали, что такие сигналы - далеко не редкость, причем они обладают удивительными характеристиками.

Некоторые из этих высокоинтенсивных вспышек радиоизлучения обладали мощностью, которую нашему Солнцу пришлось бы генерировать в течение миллиардов лет. Причем длятся такие вспышки какие-то миллисекунды. Также установлено, что повторяются наиболее мощные из них.

Одна из ранее выдвинутых теорий предполагает, что источником FRB являются молодые и чрезвычайно "намагниченные" нейтронные звезды, которые иногда вспыхивают, выделяя огромное количество энергии.

"До сих пор все FRB, обнаруженные телескопами типа CHIME, находились в других галактиках, что затрудняет их детальное изучение, - говорит соавтор исследования Зигги Плюнис. - Более того, теория магнетаров не была подтверждена наблюдениями за ними в нашей галактике. Ранее было обнаружено, что они намного менее интенсивны, чем энергия, выделяемая внегалактическими FRB".

Однако теперь ученые получили новые данные, которые помогут объяснить большую разницу в мощности, наблюдаемую между магнетарами и самыми яркими и наиболее активными источниками FRB.