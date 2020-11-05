Рафаэль Надаль одержал тысячную победу в АТР

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал четвертым игроком в истории, одержавшим тысячу побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. В среду Надаль встречался с другим представителем Испании Фелисиано Лопесом во втором раунде престижного турнира "Мастерс" в Париже. Поединок для 34-летнего Надаля получился непростым.

В первом сете удача оказалась на стороне Лопеса - 6:4. Вторая партия прошла в упорной борьбе и победитель в ней решался на тай-брейке. Надаль в решающий момент сумел добиться победы - 7:5. В заключительном сете Лопес также отчаянно сопротивлялся, но все же был вынужден капитулировать - 4:6. Следующим соперником Надаля станет представитель Австралии Джордан Томпсон.

Победа над Лопесом стала для Надаля 1000-й в карьере. Больше него выигрывали лишь трое - выступавший за США Джимми Коннорс - 1274, до сих пор продолжающий карьеру, но пока не выступающий из-за травмы Роджер Федерер - 1242, а также Иван Лендл из Чехословакии - 1068 раз.