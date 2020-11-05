Реаниматолог рассказал о способах восстановления после COVID-19

Переболевший COVID-19 человек около одного месяца нуждается реабилитации. Пациенты жалуются на сильную слабость, повышенная утомляемость, истощаемость, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению. Встречаются также жалобы на нарушение внимание и координации.

- Даже когда мы говорим о дыхательной реабилитации, то в итоге нам приходится заниматься комплексной реабилитацией пациентов, включая большое количество методик из кардиореабилитации и повышения толерантности к физической нагрузке, - заявил KP.RU реабилитолог, академик РАН Константин Лядов.

Основные методы реабилитации постковидных больных - это лечебная физкультура и упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры.

Кроме того, рекомендуется также делать два раза в день дыхательную гимнастику по 30 - 40 минут. Советуют врачи также делать вибромассаж, массаж в электростатическом поле и электрофорезы.