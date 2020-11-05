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05.11.2020 18:42
Рубрика: Экономика

190 тыс работодателей в Москве заявили о переводе сотрудников на дистант

Текст: Ирина Огилько

Почти 1,3 млн человек перевели на дистанционную работу в Москве. Такие сведения предоставили 190 тысяч работодателей столицы, сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба департамента, на 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционную работу через личный кабинет юридического лица на портале мэра столицы предоставили 190 тысяч работодателей города.

Напомним, что согласно указу мэра Москвы, работодатели в городе должны были перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, а также всех лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Позднее это требование продлили до 29 ноября. Данные о количестве переведенных сотрудников, их номера телефонов, наличие транспортных карт и госномера машин, работодатели должны предоставлять еженедельно в электронном виде на портал мэра. Если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет разрешено не отправлять. При несвоевременной подаче данных работодателей ждут штрафы. Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей, которые не предоставят данные, составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека, либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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