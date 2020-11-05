Библиотечный фонд Нововоронежа пополнился новыми книгами

Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") доставил в город-спутник Нововоронежской АЭС ценный груз - книги для школьных и городских библиотек.

Самое серьезное пополнение библиотечного фонда досталось средней общеобразовательной школе № 2. Сюда передали 271 произведение классической русской литературы: "Война и мир" Льва Толстого, "Белая гвардия" Михаила Булгакова, рассказы Ивана Тургенева и многие другие. Эту награду школа получила за активное участие во втором литературном конкурсе Фонда "АТР АЭС" "Атомный Пегасик".

"Фонд "АТР АЭС" уделяет огромное внимание подрастающему поколению. Ежегодно проводится огромное количество конкурсов и проектов, в которых нововоронежские школьники традиционно принимают самое активное участие и занимают первые места. Таким образом мы пытаемся заинтересовать молодежь, увести их с улиц, вовлечь в уникальный мир атомной промышленности, помочь выбрать будущую специальность и привлечь в нашу отрасль талантливые, перспективные кадры", - отметил председатель Фонда "АТР АЭС", глава Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Серию книг "Русская Арктика" от издательства "Детская литература" получат все четыре общеобразовательные школы города и десять детских садов. В этих книгах в формате увлекательных новелл рассказывается о героях Севера. Особое внимание уделяется их детскому периоду, выбору жизненного пути и преодолению себя. В рамках масштабного сотрудничества Фонда "АТР АЭС" и издательства "Детская Литература" книги получили дополненную реальность.

Фото: Нововоронежская АЭС

Также всем образовательным учреждениям Нововоронежа, Советам ветеранов города и Нововоронежской АЭС, участникам проекта "Письма с фронта", в ближайшее время вручат экземпляры книги с дополненной реальностью "Письма Победы атомных городов". В основу книги легли письма фронтовиков из городов присутствия АЭС. Таким образом Фонд "АТР АЭС" помогает объединить судьбы героев Великой Отечественной войны и увековечить память о них.