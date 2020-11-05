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05.11.2020 13:51

Библиотечный фонд Нововоронежа пополнился новыми книгами

Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") доставил в город-спутник Нововоронежской АЭС ценный груз - книги для школьных и городских библиотек.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Самое серьезное пополнение библиотечного фонда досталось средней общеобразовательной школе № 2. Сюда передали 271 произведение классической русской литературы: "Война и мир" Льва Толстого, "Белая гвардия" Михаила Булгакова, рассказы Ивана Тургенева и многие другие. Эту награду школа получила за активное участие во втором литературном конкурсе Фонда "АТР АЭС" "Атомный Пегасик".

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Фонд "АТР АЭС" уделяет огромное внимание подрастающему поколению. Ежегодно проводится огромное количество конкурсов и проектов, в которых нововоронежские школьники традиционно принимают самое активное участие и занимают первые места. Таким образом мы пытаемся заинтересовать молодежь, увести их с улиц, вовлечь в уникальный мир атомной промышленности, помочь выбрать будущую специальность и привлечь в нашу отрасль талантливые, перспективные кадры", - отметил председатель Фонда "АТР АЭС", глава Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Серию книг "Русская Арктика" от издательства "Детская литература" получат все четыре общеобразовательные школы города и десять детских садов. В этих книгах в формате увлекательных новелл рассказывается о героях Севера. Особое внимание уделяется их детскому периоду, выбору жизненного пути и преодолению себя. В рамках масштабного сотрудничества Фонда "АТР АЭС" и издательства "Детская Литература" книги получили дополненную реальность.

Фото: Нововоронежская АЭС

Также всем образовательным учреждениям Нововоронежа, Советам ветеранов города и Нововоронежской АЭС, участникам проекта "Письма с фронта", в ближайшее время вручат экземпляры книги с дополненной реальностью "Письма Победы атомных городов". В основу книги легли письма фронтовиков из городов присутствия АЭС. Таким образом Фонд "АТР АЭС" помогает объединить судьбы героев Великой Отечественной войны и увековечить память о них.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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