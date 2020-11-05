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05.11.2020 13:41
Рубрика: Экономика

Бизнес оценит уровень "деловой" коррупции в Москве

Текст: Любовь Проценко

Как напоминает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, в столице с 1 по 16 ноября проводится социологический опрос представителей бизнеса. Его цель - оценить уровень "деловой" коррупции в городе.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Проводится этот опрос вот уже второй год по новой методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662 "Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации".

Идет исследование по всей стране в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Обращаясь у бизнесменам, департамент утверждает, что пройти соцопрос в их интересах по нескольким причинам. И перечисляет, какие именно это причины:

• Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень "деловой" коррупции в Москве и выработать решения по её минимизации.

• Итоги соцопроса позволят выработать решения по минимизации "деловой" коррупции, что несомненно послужит улучшению условий ведения бизнеса в городе.

• Результаты соцопроса будут доведены до руководства страны для принятия решений по борьбе с нарушителями закона и повышения эффективности применения антикоррупционных мер.

Отмечается, что в соцпросе не участвуют представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях и экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные государственные органы, а также организации социального обеспечения и военной безопасности.

Всем участникам гарантируется анонимность. Данные, собранные в ходе исследования, используются только в обобщенном виде. Найдите в своем рабочем графике 15 минут. Заполнить анкету можно по ссылке: http://panel.simpleforms.ru/rX34W17IUKFRRoc5c1i

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