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05.11.2020 14:20
Рубрика: Власть

"Деловая Россия" поддержала предложение пополнять столичный бюджет с помощью займов

Текст: Ирина Романова

В следующем году Москва впервые за 10 лет планирует выходить на рынок заимствований. Об этом ранее заявлял заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Причина - в дефиците бюджета, возникшем из-за пандемии коронавируса.

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
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"Привлечение финансирования в виде облигационных займов - важнейшая новация бюджета Москвы-2021. Развиваться только на поступления от налогов невозможно в принципе", - считает Андрей Быков, председатель комитета по лоббистике московского отделения общественной организации "Деловая Россия". Он отмечает, что часть средств от займов можно было бы направить на создание в Москве новой отрасли городских мини-предприятий в сфере экономики "простых вещей": производства консервов, одежды, обуви, мебели, посуды, скобяных товаров и инструментов. Эти предприятия могут быть даже освобождены от региональных налогов и платить деньги прямо в городское казначейство. "Стоит изучить опыт Казахстана, который делает это уже два года", - говорит Быков.

По его мнению, жители тоже поддержат идею займов и готовы будут инвестировать городу, если условия займов будут понятными, привлекательными и удобными для обслуживания. "Московская "Деловая Россия" готова представить правительству города свои предложения по этому проекту", - резюмирует Быков.

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