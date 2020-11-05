Дневные кафе Москвы вводят QR-коды

В столице даже в рестораны быстрого питания будут пускать по QR-кодам и СМС. С 19 октября система QR-кодов, которая позволяет регистрировать посетителей и оповещать об опасности заражения вирусом, появилась почти у 2,4 тысячи заведений. Это теперь не только ночные клубы и бары, для которых чекины (регистрация) обязательное условие работы, но и около тысячи дневных ресторанов и кофейн, которые добровольно пошли на этот шаг.

Заведения уже с понедельника развешивают на входе QR-коды. Посетителям для регистрации достаточно отсканировать его и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. На это требуется буквально пара минут и можно заказывать бизнес-ланч. Если у кого-то из посетителей впоследствии выявят коронавирус, все присутствовавшие в одно время с заболевшим получат оповещение о том, что оказались в зоне риска.

Официального распоряжения по обязательному введению QR-кодов в дневных заведениях нет. Общепит подключается к новой системе добровольно. Так намерены поступить в "Чайхоне", White Rabbit, "Кофемании", ресторанах Novikov Group. Но система заработала еще не везде. В ресторанах McDonald s до конца недели обещают запустить ее во всех 189 заведениях, в том числе на территории ТЦ. Готовятся к работе в новом формате и в сети "Шоколадница".

Ночные заведения, многие из которых работают и днем, обязаны регистрировать сотрудников и гостей в любое время суток. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей. Вот как это происходит в барах "Дорогая, я перезвоню...".Здесь всегда полно молодежи.Заведения работают днем до 00.00 и только в пятницу и субботу не закрываются после полуночи. Но гостей просят зачекиниться и в 14.00 и 17.00, когда бы они ни пришли. Перед тем как принять заказ, официант просит показать регистрацию.

Каждые сутки ночные заведения посещают порядка 40-60 тысяч человек, отметил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, СМС-уведомления о возможном контакте с больным COVID-19 получили почти 5,5 тысячи москвичей.