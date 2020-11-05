Два вагона сошли с путей на станции Толстопальцево в Новой Москве

На территории Новой Москвы по Киевскому направлению железной дороги с путей сошли два вагона. Пассажиров электрички эвакуировали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, инцидент случился в четверг в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда N 7161 Москва - Малоярославец. Сошел с рельс первый вагон и частично второй. В результате схода никто не пострадал.

Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.