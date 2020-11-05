Новости

Два вагона сошли с путей на станции Толстопальцево в Новой Москве 22:07
Суд Мичигана отклонил иск Трампа о пересчете голосов на выборах 22:06
Власти Подмосковья вновь открывают госпиталь в "Крокус Экспо" 21:35
Собянин: 95% скончавшихся с коронавирусом в больницах занимались самолечением 21:32
Кинофестиваль в Локарно сменил художественного руководителя 21:32
Небензя: Высокий представитель хочет напугать ООН перспективой распада БиГ 21:22
Путин наградил посмертно дворника-героя и отважную школьницу 21:02
В Минске отменен XXVII международный кинофестиваль "Лістапад" 20:52
Трамп обещает подать иски во всех штатах, где победил Байден 20:39
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 80 военнослужащих 20:38
В испанском храме нашли каменный бюст средневекового строителя 20:15
Путин продлил полномочия главы Курчатовского института Ковальчука 20:00
Путин наградил Скворцову и Вертинскую 19:56
На Кубе в 2021 году проведут всеобщую вакцинацию от коронавируса 19:56
СМИ: Халк может вернуться в "Зенит" 19:44
Депутаты предлагают не штрафовать аптеки за отсутствие ассортимента 19:38
Петербургские школы вернутся к обычному режиму работы после каникул 19:37
Завершено следствие по уголовному делу экс-главы Раменского района 19:29
В Калининграде представили музыкальную историю об Александре Невском 19:12
Росстат подсчитал, насколько выросли цены за неделю 19:01
190 тыс работодателей в Москве заявили о переводе сотрудников на дистант 18:42
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах 18:24
Захарова: Россия озабочена переброской боевиков в Нагорный Карабах 18:21
Звезде "Дома-2" запретили въезд в Россию 18:05
Из Российского военно-исторического архива похитили старинный документ 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 22:07
Рубрика: Происшествия

Два вагона сошли с путей на станции Толстопальцево в Новой Москве

Текст: Ирина Огилько

На территории Новой Москвы по Киевскому направлению железной дороги с путей сошли два вагона. Пассажиров электрички эвакуировали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: iStock
Двухлетний ребенок умер при перелете из Махачкалы в Москву

По данным пресс-службы, инцидент случился в четверг в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении поезда N 7161 Москва - Малоярославец. Сошел с рельс первый вагон и частично второй. В результате схода никто не пострадал.

Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Собянин не планирует вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
Названа причина наезда на остановку в Москве
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя