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05.11.2020 14:21
Рубрика: Общество

Еще 100 станций велопроката планируют открыть в Москве в 2021 году

Текст: Ирина Огилько

В Москве из-за теплой погоды продолжает работать велопрокат. В этом году велосипед можно взять на 648 велостанциях. В будущем году откроется на 100 точек больше. Об этом сообщает в Telegram-канале заммэра столицы и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По данным заммэра, продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК. Особое внимание уделят спальным районам, станциям МЦД, метро и транспортно-пересадочным узлам.

- В этом году мы протестировали новую организацию велополос - ввели 5 новых полос с новой разметкой и столбиками, - написал Ликсутов. - Они доработают до 1 декабря, и после этого мы примем решение на следующий год. Количество велосипедов за пределами ТТК уже выросло на 1000, и мы продолжим расширять велопрокат до МКАД.

По его словам, если сейчас велосипед можно взять на 648 станциях, через год в столице будет не менее 748 станций проката, при этом 93 из них - с электровелосипедами. Всего москвичи смогут взять в аренду 7500 велосипедов и 1200 электровелосипедов.

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