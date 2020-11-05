Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в центре России

Сразу на 7-8 градусов опустится температура в центре европейской части России на следующей неделе, заявили в Гидрометцентре РФ.

"До конца недели сохранится теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России окажется в холодной части антициклона", - рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, сегодня и в пятницу прогнозируется 7-9 градусов тепла в дневные часы, в субботу - 9-11 градусов, в воскресенье - 6-11 градусов. Однако уже на следующей неделе в понедельник и вторник ожидается плюс 2-7 градусов, а по ночам возможен слабый минус. Снега пока не ожидается.

Как долго продлится такое похолодание в ЦФО, синоптики уточнят позже. "До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным", - сообщил Вильфанд.

Ранее "Российская газета" сравнила погодные сценарии осенью прошлого и нынешнего годов. Ноябрь 2019 года начался с довольно прохладной погоды - ночью столбики термометров опускались до минус 4, днем было около нуля градусов. Однако к 4 ноября днем потеплело до плюс 8-9 градусов, а 5 ноября​ в Москве было почти плюс 13 градусов.​ Такая погода держалась еще пару дней. Потом начались колебания, но в целом до 20-х чисел ноября стояли аномальные плюсовые температуры со средним значением 5-7 градусов в дневные часы. После 21 ноября стало немного подмораживать, но похолодание надолго не задержалось. К концу месяца опять было плюс 3-4 градуса днем, в ночью около нуля. Нынешний ноябрь, по прогнозу Гидрометцентра, тоже в целом ожидается теплым.