Изменен порядок регистрации гражданского оружия

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в такую специфическую сферу, как оборот гражданского оружия. И затронула огромное количество людей, владеющих гладкоствольными, нарезными или травматическими ружьями, карабинами, пистолетами.

Регистрация нового оружия, как и продление разрешения на уже имеющееся, может затянуться. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России таких владельцев - свыше шести миллионов человек. Это - охотники, спортсмены, коллекционеры или те, кто приобрел ствол для самообороны. Раз в пять лет им приходится перерегистрировать свое стреляющее имущество. А для этого необходимо выполнить ряд упражнений - пройти медицинскую комиссию и прибыть в подразделение лицензионно-разрешительной работы, чтобы предъявить оружие и получить необходимый документ. Теперь эта процедура будет несколько иной.

Как обычно, новации сначала обкатывают в столице. Главное управление Росгвардии по Москве сообщило об изменении режима работы своих лицензионно-разрешительных подразделений.

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице уже организовал прием заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности исключительно с использованием федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Более того, для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в подразделениях лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии временно ограничен личный прием граждан.

Это, конечно, не значит, что подразделение будет постоянно закрыто на ключ. Ведь бывают ситуации, когда гражданину необходимо прибыть в нужный кабинет - хотя бы для того, чтобы получить в руки новое разрешение на оружие.

Прием заявлений на регистрацию оружия теперь будут вести исключительно через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Опять же, а как быть с отстрелом нарезных карабинов для пулегильзотеки, который тоже положено проводить раз в пять лет? Причем, своими же патронами. Или тем, кто только что приобрел новый ствол и обязан принести его в Росгвардию для регистрации, чтобы сотрудники лицензионного подразделения могли сверить марку и номер оружия?

Действительно, карабин или ружье по электронной почте не отправишь.

Поэтому прием граждан все-таки будет вестись. Но посещение территориальных отделов лицензионно-разрешительной работы для получения государственных услуг будет производиться только по предварительной записи с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Конечно, это вызовет ряд неудобств. Как часто бывает в таких случаях, запись на прием в конкретный день будет ограничена, кто-то обязательно не впишется в очередь, и в результате его разрешение на оружие может оказаться просроченным. Что влечет штраф. Возможно, в Росгвардии примут решение о продлении сроков, скажем, на месяц. Ведь и с прохождением медкомиссии возникнут такие же сложности. Но лучше всего продлением разрешения озаботиться заранее и начать проходить все процедуры за два-три месяца до срока.

Справка "РГ"

Получить консультации по вопросам госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности у специалистов лицензионно-разрешительной работы можно по телефонам, указанным на Едином портале либо на официальном сайте Росгвардии Главного управления Росгвардии по г. Москве - https://77.rosguard.gov.ru