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05.11.2020 22:58
Рубрика: Культура

Завтра было кино

Когда откроется кинотеатр "Художественный"?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
Реставрацию столичного кинотеатра "Художественный", который уже шесть лет не принимает зрителей, планируют завершить до конца года. Главный шаг к долгожданному финалу сделан - здание, наконец, освободилось от строительных лесов. Фасаду вернули исторический облик - прохожие теперь видят его таким, каким больше ста лет назад задумал именитый архитектор Федор Шехтель.

"Художественный" - старейший в городе кинотеатр, который открылся в 1909 году. Его спроектировал архитектор Николай Благовещенский, а спустя несколько лет перестроил Федор Шехтель. Стены уже культового для Москвы здания помнят Льва Толстого, Сергея Есенина и других известных людей. Именно здесь в 1926 году состоялся премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", тут же в 30-е годы "крутили" первые советские звуковые и цветные ленты. Синематограф не прекращал работу и в годы Великой Отечественной войны. Фильмы не сходили с экранов до 2014 года, пока "Художественный" не закрылся на реставрацию. Но из-за чехарды с подрядчиками она затянулась. Перед стартом, объяснили "РГ" в департаменте культурного наследия, здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Пришлось даже разобрать аварийную стену, которую затем возвели заново. Плюс привели в порядок кровлю, восстановили исторический декор и интерьеры - многое было утрачено. Реставраторы подбирали по архивным материалам цвет стен и вернули в фойе фонтан, который по неизвестным причинам Шехтель возводить не стал.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Здание "вышло" на публику в новом свете - на фасад вернулась дореволюционная вывеска "Художественный электро-театръ", указатели "Входъ" и "Выходъ", барельефы "Селена" и "Гелиос", маскароны и другие элементы декора. На западной стороне кинотеатра, отреставрированной по оригинальному проекту Шехтеля, теперь можно увидеть электронную афишу. Она заняла то же место, где когда-то висела бумажная. В самом кинотеатре вторую жизнь обрели главный зал и три малых. "Художественный" обзаведется высококонтрастными лазерными кинопроекторами. Их отличает максимальная яркость и передача без искажения цвета.

Реставрация вышла на финальную черту. "Специалисты продолжают работать с интерьерами, - рассказали в департаменте культурного наследия. - Планируется, что все работы будут закончены в этом году". Над возрождением легендарного кинотеатра работали ведущие архитекторы из разных стран. Архитектурную концепцию, например, разработало немецкое бюро merz merz, которое восстанавливало в Берлине государственную оперу и Старую национальную галерею. За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan. Специалисты Strelka CA сопровождают реализацию проекта, стараясь сохранить историческую значимость и совместить ее с современными технологиями.

Дата открытия обновленного кинотеатра пока не называется. Многое в этом вопросе зависит и от эпидемиологической обстановки. В новой жизни "Художественный" будет работать как премьерная площадка и фестивальный центр, потому планирует фокусироваться на премьерах и на арт-мейнстриме, фестивалях, образовательных мероприятиях и ретроспективах. Обещают показывать и фильмы с 35-миллиметровой пленки.

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