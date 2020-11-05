Экс-кандидат в депутаты Московской областной думы Михаил Серяпов усмотрел в сочетании норм ФЗ об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ в сочетании с региональным законом "О муниципальных выборах в Московской области" нарушение своего пассивного избирательного права - права быть избранным, гарантированного Конституцией РФ. К выборам 2019 года территориальная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список, где значилась кандидатура Серяпова, однако позднее решение было пересмотрено, поскольку соперник опротестовал решение ТИК. Другой кандидат посчитал, что решение партии оформлено с нарушениями закона: голосование проходило по каждой персоне отдельно, при этом весь список не заверялся, а к решению не был приложен перечень кандидатов по одномандатным округам.

- Правоприменительная практика ограничила по сути право партии самой решать согласно своему уставу, каким образом проводить тайное голосование - целиком за список или персонально по каждому кандидату, - указал Серяпов в жалобе.

Изучив материалы дела, КС увидел в них нарушение избирательного права Михаила Серяпова - но не положениями законодательства, а их правоприменительной практикой.

Что касается первого нарушения, вмененного в случае Серяпова, то "процедура тайного голосования за каждого предоставляет политической партии при прочих равных условиях возможность проведения более тщательного отбора кандидатов в депутаты", отметил КС. Кроме того, оспоренные положения федерального и регионального законов также "не подразумевают требования представлять отдельный список кандидатов, оформленный в качестве отдельного приложения к решению политической партии, если сведения обо всех выдвинутых в установленном порядке кандидатах с указанием избирательных округов, содержатся в самом решении", а потому не противоречат Конституции РФ.

Соответственно, оба нарушения, ставшие основанием для решения суда в деле Михаила Серяпова, таковыми не являются.

Оба нарушения, ставшие основанием для решения суда в деле о выборах, таковыми не являются

При этом решение КС не может служить основанием для пересмотра результатов муниципальных выборов 2019 года в Московской области. Однако несостоявшийся кандидат может потребовать компенсации за свое нарушенное пассивное избирательное право - в соответствии со статьей 53 Конституции РФ.