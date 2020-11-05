Мошенники в Москве покупали сотовые телефоны за фальшивые деньги

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что еще в июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена поступило заявление от 27-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о продаже сотового телефона. Спустя некоторое время с ней связался потенциальный покупатель. Встретившись с ним на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, она передала телефон, за которой незнакомец расплатился шестью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности полученных денег и она обратилась в полицию.

В течение последующих месяцев в полицию поступило еще три таких же заявления от граждан. Согласно проведенным исследованиям, изъятые у них деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятия "Гознак" и являются поддельными.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

На территории Московской области полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте 17, 19 и 20 лет. При них были обнаружены и изъяты сотовые телефоны заявителей.

Выяснилось, что подозреваемые приобретали поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары. Общая сумма материального ущерба, причиненная гражданам, составила 95 тысяч рублей.

Двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ими противоправных деяний и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.