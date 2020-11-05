Новости

Лукашенко назвал временным решение о закрытии границ 13:05
В Кремле назвали минусы неопределенности итогов выборов в США 12:56
В январе начнется строительство велотерренкура на Северном Кавказе 12:56
В Минздраве назвали температуру и процент наличия симптомов COVID-19 12:50
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу 12:41
Военные выбрали самую красивую девушку в своих рядах 12:40
Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить контакты с кошками и собаками 12:31
Мошенники в Москве покупали сотовые телефоны за фальшивые деньги 12:27
Франция экстрадирует в Испанию бывшего главаря ЭТА 12:21
Курс доллара опустился ниже 78 рублей 12:11
В Подмосковье женщина организовала убийство своего отца 12:07
В Карелии пожилым людям разрешили ходить в магазины три раза в неделю 12:07
Работники соцучреждений получили за пандемию доплаты на 13,4 млрд руб 12:06
Соцопрос: Каждый седьмой россиянин готов взять образовательный кредит 12:05
Москвичи раскупили рекордное количество квартир в новостройках 11:59
В Госдуме предложили пускать на пляжи с питомцами 11:52
У 95% заразившихся инкубационный период коронавируса длится 2-6 дней 11:51
100-летнюю историю РАМТ расскажут на мультимедийной выставке 11:46
Умерла актриса из "Титаника" и "Назад в будущее" Эльза Рэйвен 11:43
В "Почте России" назначен новый руководитель международного бизнеса 11:41
В Крыму временно запретили торжественную регистрацию браков 11:30
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков 11:20
В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета 11:05
В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19 10:46
Создателей белорусского Telegram-канала обвинили по трем статьям 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 12:27
Рубрика: Происшествия

Мошенники в Москве покупали сотовые телефоны за фальшивые деньги

Текст: Михаил Фалалеев

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что еще в июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена поступило заявление от 27-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о продаже сотового телефона. Спустя некоторое время с ней связался потенциальный покупатель. Встретившись с ним на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, она передала телефон, за которой незнакомец расплатился шестью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности полученных денег и она обратилась в полицию.

Пожилым людям помогут противостоять мошенникам

В течение последующих месяцев в полицию поступило еще три таких же заявления от граждан. Согласно проведенным исследованиям, изъятые у них деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятия "Гознак" и являются поддельными.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

На территории Московской области полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте 17, 19 и 20 лет. При них были обнаружены и изъяты сотовые телефоны заявителей.

Фото: iStock
В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

Выяснилось, что подозреваемые приобретали поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары. Общая сумма материального ущерба, причиненная гражданам, составила 95 тысяч рублей.

Двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ими противоправных деяний и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя