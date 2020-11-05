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05.11.2020 22:29
Рубрика: Власть

Москва не сократит соцпрограммы из-за коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

Социальные программы, запланированные в Москве на ближайшие годы, будут реализованы, несмотря на пандемию. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Иван Лексунин
Собянин не планирует вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

"Мы не урезали ни одной социальной программы, более того, все они проиндексированы, - заявил глава города. - Бюджету нанесен был огромный удар во время пандемии. В этом году мы не досчитаемся доходов где-то от того, что запланировано, около 500 миллиардов рублей".

Чтобы покрыть этот дефицит и не урезать социальные программы, власти решили привлечь заимствования. Это будут самые большие займы за всю историю Москвы.

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