Москва запустила проект для технологичного бизнеса и разработчиков ИИ-решений

Столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow значительно расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). Теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

- Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений, - отметила Сергунина. - За продвинутыми технологиями - будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта.

По ее словам, на ICT.Moscow можно найти новейшие российские и международные практики применения ИИ, их опубликовано уже около 700. Для удобства все они распределены по функциональным сферам: "Наука", "Ритейл и e-commerce", "Промышленность и энергетика", "Культура и искусство", "Образование", "Спорт", "Социальная сфера", "Логистика и транспорт", "Клиентское обслуживание" и другие.

Отдельно выделена витрина из 300 московских ИИ-решений. Кроме того, пользователям доступны ежедневная новостная лента об искусственном интеллекте, подборка вакансий, аналитика, анонсы отраслевых событий, датасеты (наборы данных) для разработчиков и другая полезная информация. Задача проекта - помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

- Объединение такого функционала в рамках одной площадки позволит бизнесу получать самую актуальную информацию. Мы видим в этом прямой эффект. Теперь это не просто база знаний, а полноценный портал-навигатор по возможностям ИИ, - отметил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Справка "РГ"

База знаний об искусственном интеллекте была запущена на ICT.Moscow в феврале этого года при экспертной поддержке Департамента информационных технологий Москвы. Она наполняется совместно с российскими разработчиками ИИ-продуктов. С конца апреля в ней также стали публиковаться практики применения ИИ для борьбы с распространением COVID-19. В начале лета портал ICT.Moscow представил международную версию базы знаний, в которой российские практики стали доступны для изучения зарубежным компаниям. А в сентябре в рамках конференции ЦИПР-2020 проект был представлен на стенде Москвы, посвященном искусственному интеллекту.