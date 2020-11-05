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Текст:   Александр Мелешенко 
11:59 05.11.2020

Москвичи раскупили рекордное количество квартир в новостройках

В Москве поставлен рекорд по количеству проданных квартир в новостройках - столичное управление Росреестра в сентябре зарегистрировало 11 856 таких сделок. Это в 1,7 раза больше, чем в августе и на 1,5 процента больше предыдущего рекорда, поставленного в июне прошлого года - тогда сделок было 11,7 тысячи.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Впечатляюще выглядит ситуация на первичном рынке недвижимости Москвы и по итогам третьего квартала этого года в целом. За три месяца в городе зарегистрировали 24 077 договоров участия в долевом строительстве - их заключают при покупке жилья в новых домах. Цифра вдвое выше, чем во втором квартале и почти в полтора раза больше, чем годом ранее в тот же период.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Рекордным сентябрь оказался и по продажам нежилых помещений в новостройках, предназначенных для бизнеса - за первый осенний месяц их продали 3 129, что больше предыдущего мартовского рекорда на 10 процентов.

Эксперты объясняют высокий спрос на новостройки в сентябре льготной ипотекой и ее возможным окончанием. Тогда еще не было известно, что программу продлят до лета следующего года и многие спешили взять льготный кредит из опасения, что такая возможность исчезнет 1 ноября, когда было запланировано окончание программы изначально.

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