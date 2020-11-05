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05.11.2020 07:58
Рубрика: Общество

Пятого ноября воздух в Москве прогреется до +10 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Облачная погода, небольшой дождь и до +10 градусов ожидается в столице в четверг, 5 ноября. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и области. Там отметили, что, несмотря на влияние холодного атмосферного фронта, в столице сохранится не по сезону теплая погода: среднесуточная температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Фото: iStock
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"В четверг будет от + 5 до +10 градусов, временами возможны дожди, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Атмосферное давление останется повышенным. Теплая погода сохранится в регионе до конца этой недели". А уже 9 ноября начнется похолодание.

Кстати, самая теплая погода 5 ноября была в прошлом году. Воздух прогрелся до +12,9 градуса.

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