Пятого ноября воздух в Москве прогреется до +10 градусов

Облачная погода, небольшой дождь и до +10 градусов ожидается в столице в четверг, 5 ноября. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и области. Там отметили, что, несмотря на влияние холодного атмосферного фронта, в столице сохранится не по сезону теплая погода: среднесуточная температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

"В четверг будет от + 5 до +10 градусов, временами возможны дожди, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Атмосферное давление останется повышенным. Теплая погода сохранится в регионе до конца этой недели". А уже 9 ноября начнется похолодание.

Кстати, самая теплая погода 5 ноября была в прошлом году. Воздух прогрелся до +12,9 градуса.