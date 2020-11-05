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05.11.2020 14:08
Рубрика: Власть

Путин попросил тульского губернатора заняться экологией

Текст: Кира Латухина
Остановить сокращение численности постоянного населения, создав условия для врачей и улучшив экологию, и активизировать жилищное строительство - вот задачи, которые поставил президент Владимир Путин перед тульским губернатором Алексеем Дюминым на видеоконференции из Кремля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В Тульской области многое сделано в последнее время, и это заметно", - оценил президент. Но некоторые вещи требуют особого внимания всей региональной команды. "Речь идет о заметном сокращении численности постоянного населения", - сказал он. По этой позиции область занимает одно из первых мест.

Фото: iStock
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"Связано это со многими причинами", - продолжил Путин. Это и возрастная структура населения, и еще два обстоятельства. Первое - конечно, экология. "Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность", - заметил он. Нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий, поставил задачу президент. Надо следить за соблюдением норм в сфере промпроизводства - речь о выбросах в атмосферу, в почву, воду и так далее.

Второе обстоятельство можно исправить достаточно быстро, считает Путин. Это обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В России - 48,7, а в Тульской области - 38,4, привел он цифры. "Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей", - сказал президент, призвав обратить внимание на обеспеченность жильем и создание благоприятных условий с детсадами.

"Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и вы мне докладываете и лично о том, что происходит, вы в курсе этих проблем", - продолжил Путин и попросил уделить этому такое же первостепенное внимание, как и другой проблеме, которая досталась тоже из прошлого. Это сокращение доли аварийного жилья. По этому показателю область до сих пор занимает одно из первых мест. Хотелось бы, чтобы обновление шло более быстрыми темпами, пояснил президент.

"По вводу жилья Тульская область тоже могла бы продемонстрировать лучшие результаты", - сказал Путин и предложил при следующей встрече, уже очной, подготовить предложения на этот счет. Всем этим вопросам надо уделить первостепенное внимание, считает он. "Они между собой все связаны, и, безусловно, все это влияет на демографическую ситуацию", - подытожил президент.

"Но в целом, повторяю еще раз, тенденции очень хорошие, позитивные", - оценил Путин и пожелал Дюмину успехов.

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