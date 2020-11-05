Владимир Путин призвал уделить пристальное внимание проблеме сокращения численности постоянного населения в Тульской области. Также он поручил ускорить темпы расселения из аварийного жилья в регионе, создавать условия для врачей и улучшать экологию. Такие задачи президент поставил в ходе встречи в четверг с тульским губернатором Алексеем Дюминым.

"В Тульской области многое сделано в последнее время, и это заметно", - оценил Владимир Путин. Но некоторые вещи требуют особого внимания всей региональной команды. "Речь идет о заметном сокращении численности постоянного населения", - сказал он. По этой позиции у области - одно из первых мест.

"Связано это со многими причинами", - продолжил президент. Это и возрастная структура населения, и еще два обстоятельства. Первое - экология. "Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: химия, энергетика, металлургическая промышленность", - перечислил Путин. Нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнялись требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий, указал он, и следить за соблюдением норм в сфере промпроизводства - речь идет о выбросах.

Второе обстоятельство - это обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения: в России - 48,7, а в Тульской области - 38,4. Перекос можно исправить достаточно быстро, считает Путин. "Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей", - сказал он.

"Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и вы мне докладываете и лично о том, что происходит, вы в курсе этих проблем", - продолжил президент. Он попросил уделить первостепенное внимание и другой проблеме - сокращению доли аварийного жилья. По этому показателю область до сих пор занимает одно из первых мест. Хотелось бы, чтобы обновление шло более быстрыми темпами, пояснил он. "По вводу жилья Тульская область тоже могла бы продемонстрировать лучшие результаты", - заявил Путин и попросил к следующей встрече подготовить предложения.

В целом тенденции очень хорошие, позитивные, оценил президент и пожелал Дюмину успехов. В частности, отметил рост промышленности и сельского хозяйства, заметное увеличение инвестиций в основной капитал и низкий по сравнению со многими другими регионами уровень безработицы.

Дюмин начал доклад с ситуации с коронавирусом. Охват тестированием превышает норматив, есть резервы коек. Наряду с федеральными реализуются региональные инструменты поддержки граждан и бизнеса. "По количеству мер и принятых механизмов поддержки на сегодняшний день мы вторые после Москвы", - заявил он.

Даже создан виртуальный госпиталь. "За счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу", - рассказал губернатор. Работу координируют министерство здравоохранения региона и главный врач областной больницы.

Промышленность растет темпами выше среднероссийских, собран рекордный урожай с 1987 года, намолотили 2,5 млн тонн зерновых. Продолжается реализация почти всех инвестпроектов. "Стройку мы не останавливали", - отметил губернатор. "Когда вы меня назначали, вы сказали, что одна из самых главных задач - это ветхое и аварийное жилье. Мы на 1 октября ввели более 400 тысяч кв. метров жилья. Это прирост почти на 12 процентов к прошлому году", - сообщил он.

На базе областной больницы создан виртуальный госпиталь, врачи онлайн курируют пациентов с COVID-19 по всему региону

В приоритете - реализация нацпроектов. Запланированное на этот год реализуется в срок. В соответствии с указами президента и национальными целями скорректированы региональные программы развития. "Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы будем делать все в полном объеме, вас не подведем", - заверил Дюмин.