Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
20:55 05.11.2020

Россияне стали активнее ставить недвижимость на учет

В Федеральной кадастровой палате назвали регионы-лидеры по постановке недвижимости на кадастровый учет. В целом по стране в первом квартале текущего года было принято более одного миллиона заявлений на услугу кадастрового учета недвижимости. Во время весеннего карантина спрос на услугу упал на 35%. Но в третьем квартале россияне стали активнее - спрос на услугу кадастрового учета вырос на 49%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пятерку регионов-лидеров по оформлению услуги кадастрового учета объектов недвижимости вошли Подмосковье, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче

В некоторых регионах, например в Тюменской области и Ставропольском крае, недвижимость можно было поставить на кадастровый учет за два дня, еще в 28 регионах - за три дня. Это стало возможным благодаря переходу всех регионов на ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости).

В кадастровой палате напомнили, что по действующему законодательству сроки проведения учетно-регистрационных процедур оформления недвижимости составляют: для кадастрового учета - пять рабочих дней, для регистрации права собственности - семь рабочих дней, для единой процедуры учета и регистрации - десять рабочих дней.

"Кадастровый учет - это внесение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Процедура кадастрового учета носит заявительный характер. Если собственник планирует в будущем продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно обязательно поставить на учет и зарегистрировать свои права", - пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

В процессе проведения кадастрового учета в реестр вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, объектах незавершенного строительства. Эти сведения позволяют определить их в качестве индивидуально-определенной вещи (например, сведения о местоположении границ, площади, номере кадастрового квартала, в котором расположен объект). Каждому объекту недвижимости, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается уникальный кадастровый номер.

Фото: iStock
На кадастровую оценку должны влиять экология и социальные факторы

Кадастровый учет может проводиться как одновременно с регистрацией права, так и без нее. Например, кадастровый учет без одновременной регистрации права проводится, если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта недвижимости (например, изменилась площадь земельного участка и местоположение его границ в результате межевания) или снесли объект недвижимости, право на который не было зарегистрировано. Если же необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, расположенный на приусадебном земельном участке, кадастровый учет такого дома будет проводиться с одновременной регистрацией прав на него.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
04.11.2020

Видеотуры по квартирам позволяют продавать их дороже

Видеотуры по квартирам позволяют продавать их дороже

Введенные из-за коронавируса ограничения ускорили переход рынка недвижимости в онлайн-режим. Однако для полного ухода сделок в цифру необходимы изменения в законодательстве. Подробнее - в материале "РГ"

Жилая недвижимость
02.11.2020

Более 2,5 тысяч обманутых дольщиков получили квартиры в столице

Более 2,5 тысяч обманутых дольщиков получили квартиры в столице

Москва в этом году ввела в эксплуатацию 20 жилых домов-долгостроев. Ключи в них получили 2,6 тысячи обманутых дольщиков, многие из которых рассчитывали справить новоселье еще несколько лет назад

Недвижимость
02.11.2020

Росреестр создаст виртуальную комнату для сделок с недвижимостью

Росреестр создаст виртуальную комнату для сделок с недвижимостью

Росреестр планирует создать "виртуальную комнату сделок". Она объединит всех участников рынка недвижимости на доверенной цифровой платформе. Об этом рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова