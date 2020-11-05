Россияне стали активнее ставить недвижимость на учет

В Федеральной кадастровой палате назвали регионы-лидеры по постановке недвижимости на кадастровый учет. В целом по стране в первом квартале текущего года было принято более одного миллиона заявлений на услугу кадастрового учета недвижимости. Во время весеннего карантина спрос на услугу упал на 35%. Но в третьем квартале россияне стали активнее - спрос на услугу кадастрового учета вырос на 49%.

В пятерку регионов-лидеров по оформлению услуги кадастрового учета объектов недвижимости вошли Подмосковье, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области.

В некоторых регионах, например в Тюменской области и Ставропольском крае, недвижимость можно было поставить на кадастровый учет за два дня, еще в 28 регионах - за три дня. Это стало возможным благодаря переходу всех регионов на ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости).

В кадастровой палате напомнили, что по действующему законодательству сроки проведения учетно-регистрационных процедур оформления недвижимости составляют: для кадастрового учета - пять рабочих дней, для регистрации права собственности - семь рабочих дней, для единой процедуры учета и регистрации - десять рабочих дней.

"Кадастровый учет - это внесение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Процедура кадастрового учета носит заявительный характер. Если собственник планирует в будущем продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно обязательно поставить на учет и зарегистрировать свои права", - пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

В процессе проведения кадастрового учета в реестр вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, объектах незавершенного строительства. Эти сведения позволяют определить их в качестве индивидуально-определенной вещи (например, сведения о местоположении границ, площади, номере кадастрового квартала, в котором расположен объект). Каждому объекту недвижимости, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается уникальный кадастровый номер.

Кадастровый учет может проводиться как одновременно с регистрацией права, так и без нее. Например, кадастровый учет без одновременной регистрации права проводится, если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта недвижимости (например, изменилась площадь земельного участка и местоположение его границ в результате межевания) или снесли объект недвижимости, право на который не было зарегистрировано. Если же необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, расположенный на приусадебном земельном участке, кадастровый учет такого дома будет проводиться с одновременной регистрацией прав на него.