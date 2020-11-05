Собянин: 95% скончавшихся с коронавирусом в больницах занимались самолечением

95% заболевших коронавирусом и скончавшихся в столичных больницах пациентов занимались самолечением. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Отвечая на вопрос о том, не наблюдается ли в столичных аптеках дефицит лекарств, мэр сказал, что с лекарствами от коронавируса проблем нет. Проблемы есть с теми больными, которые при первых симптомах мчатся в аптеку, самостоятельно назначая себе лечение.

"Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь те, кто занимался самолечением. Таких людей 95 процентов", - сказал Собянин.

Любители лечиться самостоятельно нередко покупают неправильное лекарство, загоняют болезнь внутрь и получают тяжелые осложнения. Лечиться, подчеркнул градоначальник, нужно тем, что прописал тебе врач.