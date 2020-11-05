Сотрудники мэрии проходят на работу с помощью QR-кодов или СМС

Система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) в качестве эксперимента с 5 ноября используется и в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первыми в столице такую практику ввели в своих заведениях владельцы ночных клубов и баров. Они убедились, что таким образом получили возможность оповещать посетителей о возможном риске заражения коронавирусом, если кто-то из гостей заболеет. Люди, отдыхавшие с ними в одно время, могут оперативно сдать тест на COVID-19 и в случае необходимости, начать лечение.

На первом этапе систему чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.

Новая система не доставит неудобств ни сотрудникам, ни посетителям. Теперь дополнительно им нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377.

К системе уже присоединилось более двух тысяч организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. Они добровольно внедрили эту систему. За время работы системы уведомление о возможном контакте с заболевшим посетителем получили 3,3 тысячи человек.