Новости

В Тюменской области на охота застрелили подростка 14:37
За 10 месяцев в столичном регионе зарегистрировали 200 тысяч новых авто 14:34
Власти Москвы подтвердили информацию о трех пострадавших в аварии на остановке 14:29
Еще 100 станций велопроката планируют открыть в Москве в 2021 году 14:21
Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы 14:19
Эксперт рассказала, заразен ли человек после прививки от коронавируса 14:18
Медцентр в Израиле заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины 14:06
В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие 14:03
Вышел трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное" 14:00
Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно 14:00
Греция намерена с субботы ввести национальный карантин 13:56
Евгений Петросян победил коронавирус 13:53
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете 13:41
Бизнес оценит уровень "деловой" коррупции в Москве 13:41
В Кремле осудили попытки прикрыть верой преступления 13:41
Инфекционист рассказал, сколько дней заразен человек при коронавирусе 13:41
Видео: в Москве завершили ремонт четырех мостовых сооружений 13:35
Трамп по голосам вплотную приблизился к Байдену в ключевом штате Висконсин 13:34
Сотрудники мэрии проходят на работу с помощью QR-кодов или СМС 13:21
В Кремле озвучили причину переноса учебы вице-губернаторов 13:16
Диетолог назвала рецепт полезного майонеза 13:14
Водолазы приступили к поискам пропавшего в Сочи основателя Skillbox 13:13
Кабмин расширит права военнослужащих на обеспечение жильем 13:10
В Кремле заявили о проработке планов Минска купить месторождение нефти 13:06
Лукашенко назвал временным решение о закрытии границ 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 13:21
Рубрика: Общество

Сотрудники мэрии проходят на работу с помощью QR-кодов или СМС

Текст: Любовь Проценко

Система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) в качестве эксперимента с 5 ноября используется и в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
У 95% заразившихся инкубационный период коронавируса длится 2-6 дней

Первыми в столице такую практику ввели в своих заведениях владельцы ночных клубов и баров. Они убедились, что таким образом получили возможность оповещать посетителей о возможном риске заражения коронавирусом, если кто-то из гостей заболеет. Люди, отдыхавшие с ними в одно время, могут оперативно сдать тест на COVID-19 и в случае необходимости, начать лечение.

На первом этапе систему чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.

Новая система не доставит неудобств ни сотрудникам, ни посетителям. Теперь дополнительно им нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377.

К системе уже присоединилось более двух тысяч организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. Они добровольно внедрили эту систему. За время работы системы уведомление о возможном контакте с заболевшим посетителем получили 3,3 тысячи человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно