Спасенная после падения из окна девочка встретилась со спасателем

На вертолетную площадку при Городской клинической больнице им. С.С. Юдина медленно садится вертолет. Пилота вертолета Юрия Клочкого встречает молодая женщина с двумя детьми, младшая девочка - спасенная им два года назад Варвара. О том, как вертолеты помогают спасать жизни, рассказали журналистам участники встречи.

В воскресенье, 5 августа 2018 года, в одной из многоэтажек поселка Мосрентген из окна второго этажа выпала 2,8 летняя девочка Варвара. Ее мама отлучилась в магазин, а бабушка, присматривающаяся за Варей и ее старшей сестрой Ниной, отвлеклась. По словам Нины, малышка оперлась на москитную сетку и вывалилась из окна. "Упавшую дочь заметили соседи, принесли с улицы в квартиру, и когда я вернулась, уже вызвали скорую помощь, - вспоминает мама Варвары Анастасия Никольская. - Увидела дочь всю в крови. У меня ноги подкосились. Оказалось, что параллельно службой "112" был вызван на подмогу вертолет Московского авиационного центра. Если бы не экстренная госпитализация, ребенка не удалось бы спасти, удар во время падения пришелся на голову: в нескольких местах был проломан череп, поврежден позвоночник, сильное сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и переломы".

Как вспоминает пилот-спасатель Юрий Клочков, маму и ребенка от запомнил: слишком сильные были травмы у маленькой девочки да и женщина на коленках молила о помощи и рыдала. "Пилот санавиации должен собрать все нервы и эмоции в кулак, проложить самый краткий и удобный маршрут, да еще и вести воздушное судно плавно, чтобы не навредить пациенту, - рассказывает Юрий. - В городских условиях это сложная задача: слишком быстро возникают новые стройки". Место в операционной было в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, вертолет из Новой Москвы долетел туда за 7 минут. Если бы забрала машина скорой помощи, по пробкам они добирались бы более часа, а это могло стоить ребенку жизни. Три часа длилась операция, затем была вторая операция, потом долгое и трудное восстановление, которое продолжается и сейчас. После падения ребенок получил инвалидность, девочка стала плохо слышать, есть проблемы с ногами, отставание в развитии. Пока разговариваем, она крутится как юла, улыбается, строит фотографам смешные мордочки и показывает картинку. На ней изображены два человечка и вертолет, а внизу разноцветными карандашами выведено слово "Спасибо от Вари". Этот рисунок она подарила пилоту Московского авиацентра.

Как рассказал "РГ" командир воздушного судна, летом часто дети выпадают из окна из-за того, что родители открывают окна на проветривание и на миг забывают о детях. А дети думают, что москитные сетки - это надежно, опираются и падают вниз. Только в этом году у него было два вылета на такие происшествия. Во время полета пациентам оказывают помощь фельдшер и профильный врач, например, как в случае с Варей - реаниматолог.

По статистике Московского авиационного центра, примерно половину вылетов сейчас пилоты совершают к пострадавшим во время ДТП, падения с высоты, ожоги, различные травмы, вторая половина - пострадавших с инфарктом и инсультом. И это не спроста, к пациентам вылетает, по сути, "летающая реанимация". Врачи могут брать важнейшие анализы прямо в полете, проводить реанимацию и даже запускать остановившееся сердце: работа дефибрилляторов на управлении вертолетом не сказывается, благодаря специальному диэлектрическому полу. Только с начала этого года медицинские бригады санитарной авиации спасли больше 300 человек. А с 2009 года, когда заработали санитарные вертолеты Московского авиационного центра, было спасено более 6,5 тысячи человек.