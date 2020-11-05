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05.11.2020 00:29
Рубрика: Власть

Спасительные меры

Столичные власти в 2021 году оплатят вакцинацию от коронавируса и другие социальные нужды москвичей
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8303)
Проект бюджета столицы на 2021 год одобрен на последнем заседании президиума городского правительства. Отмечалось, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и вызванную ею необходимость введения ограничительных мер, в Москве сохраняется социальная направленность бюджета. Доля расходов на социальные нужды даже существенно увеличится - до 1,8 триллиона рублей, что составит 56 процентов всех расходов города.

Столичные власти рассчитывают, что доходы города в новом году все-таки на 6,5 проц. вырастут при ожидаемой инфляции 3,3-3,5 проц. и составят более 2 триллионов 642 миллиардов. Расходы же останутся примерно прежними - в размере более 3 триллионов 152 миллиардов. Безусловным их приоритетом объявлено финансирование государственной программы здравоохранения. Расходы на нее решено увеличить на 11,8 процента - с 400 миллиардов в 2020-м до 447,1 миллиарда в 2021-м. С учетом средств ОМС с этого момента она становится по объемам финансирования крупнейшей программой города - в общей сложности на ее реализацию направляется свыше 740 миллиардов рублей. Новое в этой программе - массовая вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции, на которую город закладывает более 10 миллиардов. Сохранит столица финансирование и других профилактических прививок, которые делаются жителям столицы бесплатно: от пневмококковой и менингококковой инфекции, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций. Еще 15,6 миллиарда планируется потратить на обеспечение горожан современными лекарствами при онкологических заболеваниях, 2,6 миллиарда - на лечение с помощью лучевой терапии, 3 миллиарда рублей - на обеспечение медикаментами страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как мерцательная аритмия, ишемическая болезнь сердца, перенесших инфаркт миокарда.

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Все меры социальной поддержки, которые получают москвичи как в натуральной, так и в денежной форме, сохранятся. На доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммуналки в бюджете предусмотрено 529,4 миллиарда, или на 6 процентов больше, чем в текущем году. Из этих денег 63,5 миллиарда заложены на прямые выплаты семьям с детьми, а еще 188 миллиардов - старшему поколению. В проекте бюджета также записано, что пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми должны быть в будущем году индексированы на уровне выше инфляции.

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