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05.11.2020 17:07
Рубрика: Происшествия

Уголовная услуга

Басманный суд заочно арестовал юриста фирмы, которая сопровождала суррогатное материнство
Текст: Наталья Козлова
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу "Росюрконсалтинга" Константина Свитнева по делу о торговле детьми. Суд заранее знал, что человека, об аресте которого просило следствие, на заседании не будет.

Имя главы юридической фирмы Свитнева не на слуху, хотя без этого человека громкого дела о торговле младенцами от суррогатных матерей не было бы. Дело в том, что этот человек занимался сопровождением всей цепочки - от иностранцев, суррогатных матерей и до вывоза младенцев, рожденных "под заказ".

Фото: REUTERS
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"Росюрконсалтинг", если верить его сайту, больше 17 лет специализируется "на комплексном ведении персонализированных программ суррогатного материнства".

Судя по всему, Константин Свитнев с самого начала расследования понял, чем ему грозит это дело. Накануне суда СМИ со ссылкой на адвоката Свитнева сообщили, что глава юрфирмы находится в Праге, а вернуться никак не может из-за пандемии коронавируса. Но вернуться он не может уже давно, и поэтому следствие объявило его в розыск.

Напомним, СК ведет резонансное расследование о продаже иностранцам младенцев, рожденных суррогатными матерями. Началось дело после смерти младенца в снятой в Подмосковье квартире. Там за несколькими такими детьми следили нанятые граждане. Вот один из них и умер. Потом такая же квартира "для передержки" обнаружилась и в Москве.

Следствие тогда выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. Сейчас все дети находятся в детских домах, пока идет расследование. Следствию известно про 11 детей, но их может быть и больше.

Уже задержаны восемь человек. Это гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников и врачи. Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по версии следствия, фигуранты этого дела на протяжении последних шести лет предоставляли услуги суррогатного материнства. В СК утверждают, что нарушен закон "в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".

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