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05.11.2020 14:03
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие

Текст: Ирина Рыбникова

ДТП произошло в самом центре Москвы, на Садово-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта, расположенную в районе дома №16 с1, въехала иномарка.

По предварительным данным, женщина, находящаяся за рулем авто, не справилась с управлением. СМИ сообщают, что пострадали две женщины и двое детей. Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции.

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