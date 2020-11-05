В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие

ДТП произошло в самом центре Москвы, на Садово-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта, расположенную в районе дома №16 с1, въехала иномарка.
По предварительным данным, женщина, находящаяся за рулем авто, не справилась с управлением. СМИ сообщают, что пострадали две женщины и двое детей. Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции.
⚡️В центре Москвы автомобиль въехал в остановку, три человека пострадали — Дептранс. pic.twitter.com/XR03dS6O5b— Петр Кучин (@smir_ep) November 5, 2020