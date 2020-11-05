В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие

ДТП произошло в самом центре Москвы, на Садово-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта, расположенную в районе дома №16 с1, въехала иномарка.

По предварительным данным, женщина, находящаяся за рулем авто, не справилась с управлением. СМИ сообщают, что пострадали две женщины и двое детей. Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции.