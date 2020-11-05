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05.11.2020 23:16
Рубрика: Общество

Чаевые не берут

В московских кофейнях посетителей обслуживают роботы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
Сразу в двух кофейнях Москвы посетителей начали обслуживать роботы-официанты. Железные сотрудники не уступают своим живым коллегам. Двигаются быстро, хорошо помнят все заказы и даже могут поддержать короткую беседу с клиентами. На что же еще способен робот-официант? Задавшись этим вопросом, корреспонденты "РГ" отправились в кафе, расположенное в Климентовском переулке, 10.

Уже от входа замечаем, как между столиков плавно, но уверенно движется новый сотрудник. Подходим ближе и становимся прямо на пути робота, чтобы рассмотреть его, и тут же слышим вежливую просьбу: "Пропустите меня, пожалуйста". Делаем шаг в сторону, и "умный" официант отправляется дальше по своим делам. Он точно становится в уголок у барной стойки, откуда официантам удобнее всего загружать его готовыми блюдами. На вид это маленькая тележка высотой около метра с цифровым доброжелательным лицом. У робота четыре подноса, на которые официант расставляет заказы. Сотрудник на дисплее указывает номера столов, за которыми гости ждут эти десерты, и нажимает кнопку "Поехали!". Робот степенно передвигается по заведению, легко находит дорогу от раздачи до нужного столика, никого не задевая по дороге.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Робот-курьер начал доставлять заказы в центре столицы

За 32-м столиком женщина ждет свой чай с круассаном. Робот осторожно подъезжает, но гостья занята разговором по телефону. Робот сигнализирует о своем появлении красной кнопкой наверху экрана и приветствием. "Какое чудо! - говорит Надежда, забирая заказ. - А главное, как удобно в нынешней ситуации с ростом сезонных заболеваний и новым вирусом".

Второго робота-официанта можно встретить в кофейне в ТЦ "Метрополис". По форме он также напоминает тележку, но цифровой экран у него сделан в виде кошачьей мордочки. После того как робот поднесет заказ, его можно погладить и почесать за маленьким железным ушком, на что он незамедлительно ответит мурлыканьем и довольной улыбкой.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее РГ-Фото

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