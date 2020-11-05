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05.11.2020 16:22
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенники под видом медработников ограбили пенсионера

Текст: Михаил Фалалеев

В территориальный отдел полиции через службу "02" обратился 92-летний москвич. По словам заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерины Гузь пенсионер рассказал, что к нему в квартиру на Октябрьской улице пришли двое неизвестных мужчин, которые представились якобы медицинскими работниками и сообщили, что ему необходимо сделать прививку. Когда пенсионер открыл им дверь, злоумышленники прошли в комнату и попросили его лечь на диван, после чего открыли комод, забрали 300 тысяч рублей, личные вещи, закрыли пожилого человека в комнате и скрылись.
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По словам соседа по площадке, незнакомцы в костюмах показались ему подозрительными. Позже он услышал шум в квартире пенсионера, увидел мужчин, быстро покидающих помещение, и сразу позвонил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали грабителей на Каширском шоссе и Южнобутовской улице. Ими оказались двое приезжих в возрасте 21 года и 26 лет. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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