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05.11.2020 10:46
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1143 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 364 человека.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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14,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% - от 46 до 65 лет, еще 9,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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