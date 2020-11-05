В Подмосковье за сбыт фальшивых денежных купюр задержана супружеская пара

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В подмосковном Ступино 32-летний мужчина и его 31-летняя жена расплатились в магазине поддельными деньгами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в одном из магазинов, расположенных в переулке Металлургов, отдали за товар две поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей каждая.

Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении торговой точки, сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Ступино установили подозреваемых и задержали их по месту проживания.

В ходе обыска в квартире задержанных сотрудники полиции обнаружили 11 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. По результатам экспертизы установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии "Гознака". Супруги пояснили, что банкноты они приобрели по 1700 рублей за штуку через интернет. За неделю они уже успели расплатиться фальшивками в столице и области на сумму 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Ступинским городским судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине - в виде домашнего ареста.