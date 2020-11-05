В Подмосковье женщина организовала убийство своего отца

За убийство собственного отца 47-летняя москвичка готова была заплатить полтора миллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница из-за личной неприязни к своему отцу и с целью раздела имущества, подыскивала исполнителя его убийства.

Ее задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминска после передачи части денег. Собранные материалы проверки переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УК РФ.