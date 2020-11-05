В Подмосковье женщина организовала убийство своего отца

За убийство собственного отца 47-летняя москвичка готова была заплатить полтора миллиона рублей.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница из-за личной неприязни к своему отцу и с целью раздела имущества, подыскивала исполнителя его убийства.
Ее задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминска после передачи части денег. Собранные материалы проверки переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УК РФ.