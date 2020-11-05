Власти Подмосковья вновь открывают госпиталь в "Крокус Экспо"

Временный госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией вновь разворачивается в международном выставочном центре "Крокус Эскпо". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В мае область уже открывала госпиталь на выставочных площадях. Тогда в "Крокусе" на площади 18 тысяч квадратных метров собрали палаты, рассчитанные на четырех человек и оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Лечебное учреждение было рассчитано на тысячу с лишним пациентов. К осени, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, временный госпиталь разобрали. Но теперь его открывают вновь, сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".