Завершено следствие по уголовному делу экс-главы Раменского района

Следственный комитет по Московской области завершил работу по делу об убийстве зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Единственный фигурант дела - бывший глава района Андрей Кулаков. По версии следствия, причиной преступления стала ревность.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Исаенкова и Кулаков состояли в близких отношениях, но были не свободны - у каждого была семья. Тем не менее отношения были бурными - любовники неоднократно расставались, но потом мирились и отношения продолжались.

Из материалов представителей обвинения, в ночь на 2 мая Исаенкова и Кулаков встретились очередной раз и поругались. Исаенкова в порыве гнева заявила, что у нее есть отношения еще с несколькими мужчинами. Тогда разозленный Кулаков задушил ее, переодел, чтобы скрыть улики, а тело положил в машину женщины. Через день он зашел в съемную квартиру, все убрал и выбросил вещи Исаенковой.

Сам Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал у себя в квартире. Его показания подтверждает его жена.

На телефоне Исаенковой нашли отпечаток пальца, но это не отпечатки обвиняемого. Найдена удаленная переписка в мессенджерах жертвы с третьим лицом и в этих сообщениях есть угрозы.

Так что суд, который судя по всему начнется в следующем году, будет сложным. СМИ пишут, что основные доказательства следствия - это показания некого тайного свидетеля, о котором никто ничего не знает.