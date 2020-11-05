АО "Восточный Порт" проверило качество воды в зоне деятельности компании

Собственная аккредитованная лаборатория АО "Восточный Порт" проверила качество промышленной, питьевой и природной воды в зоне хозяйственной деятельности предприятия. Как сообщает пресс-служба порта, мониторинг подтвердил соответствие требованиям Санитарных правил и норм, принятым в Российской Федерации.

Лаборатория ведет исследования круглогодично. В третьем квартале 2020 года специалисты провели отбор более чем 150 проб воды, в том числе морской - 30, производственной - 70, природной и питьевой - свыше 50.

По словам ведущего инженера отдела экологии АО "Восточный Порт" Виктории Пилипенко, ежегодно с июля по сентябрь - во время купального сезона, отдельное внимание уделяется контролю качества морской воды по химическим и микробиологическим показателям, а также морского песка - по санитарно-паразитологическим и санитарно-микробиологическим нормативам.

- Эти наблюдения мы ведем совместно с Приморской межобластной ветеринарной лабораторией не только в портовой части бухты Врангеля, но и в рекреационных зонах бухт Шепалова и Триозерье, где расположены популярные базы отдыха. Важно отметить, что за десятки лет наблюдений не было отмечено ни одного случая превышения допустимых нормативов - это свидетельствует об эффективной деятельности нашей компании в области водопользования, - подчеркнула она.

АО "Восточный Порт" - единственный в Приморье стивидор, располагающей собственным комплексом очистки промышленных вод. Производственные площадки предприятия оборудованы 10 локальными сооружениями типа "Эколайн", работающими с применением наилучших доступных технологий, с высоким качеством очистки воды. В рамках реализации собственной экологической программы предприятия по ряду очистных было проведено их техническое перевооружение и модернизация.

Оборудование постоянно обновляется. Как рассказала заведующая санитарно-экологической лабораторией АО "Восточный Порт" Татьяна Жолобова, в 2020 году дополнительно были закуплены современные батометры - гидрологические приборы для взятия проб воды с различных глубин. Приобретение рН-метра/иономера нового поколения "Итан", предназначенного для измерений водородного показателя и концентрации анионов и катионов в питьевых, природных и сточных водах, на порядок улучшило качество исследований химической лаборатории.

Справка

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 миллионов тонн.

С 2018 года АО "Восточный Порт" реализует собственную комплексную экологическую программу с объемом инвестиций шесть миллиардов рублей. Это первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"