На Камчатке введут новые ограничения из-за COVID-19

В Камчатском крае введут новые ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями, введут обязательный режим самоизоляции. Кроме того, несовершеннолетним запретят находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

"В регионе отменяются все массовые мероприятия. Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях", - сообщает пресс-служба правительства края.

На Камчатке выявлено 6004 случая COVID-19. 3832 пациента выздоровели, 70 человек скончались.