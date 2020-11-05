У жителей Комсомольска нашли пять килограммов марихуаны

Транспортные полицейские изъяли у трех жителе поселка Молодежный (Комсомольск-на-Амуре) пять килограммов канабиса.

Растительная масса зеленого цвета хранилась в полимерных пакетах.

"В ходе предварительного следствия установлено, что задержанные собрали и хранили марихуану без цели сбыта, и намеревались перевезти растительные наркотики железнодорожным транспортом для последующего личного потребления", - сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 228 УК РФ). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.