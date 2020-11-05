В Хабаровске экс-сотрудница ПФР осуждена за кражу 7,8 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшей сотруднице Пенсионного фонда России. Она признана виновной в мошенничестве.

Установлено, что 48-летняя женщина, будучи специалистом-экспертом отдела соцвыплат ПФР, с 2011 по 2019 годы похитила бюджетные средства - 7,8 миллиона рублей. Они должны были пойти на региональные соцдоплаты нетрудоспособным детям по случаю потери кормильца.

По сообщению Генпрокуратуры РФ, сделала она это "путем предоставления заведомо подложных документов на детей своих знакомых о наличии оснований на право получения пенсии".

Свою вину женщина признала и активно помогала следствию.

Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил экс-сотрудницу ПФР к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Двое ее сообщников ранее были осуждены к условному сроку, а в отношении еще двоих дело пока рассматривает суд.