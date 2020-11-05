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05.11.2020 06:17
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске осужден участник террористической организации

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске 1-м Восточным окружным военным судом за пропаганду терроризма осужден экстремист (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

На Сахалине иностранец осужден за финансирование терроризма

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное УФСБ, 27-летний уроженец Центральной Азии состоял в запрещенной в России террористической организации "Джебхад ан-Нусра".

В 2018 году фигурант был выдворен из России, но спустя год изменил свои данные и вернулся в качестве трудового мигранта. Будучи последователем радикальных течений ислама, он оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности через Telegram.

Уголовное дело в его отношении расследовалось по части 2 ст. 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Кроме того, после отбывания срока в течение двух лет он не сможет работать в сферах, связанны с инфо-коммуникациями.

Осужденный вину признал, тем не менее обжаловал приговор, пытаясь добиться более мягкого наказания.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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